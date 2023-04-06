Песков: Россия соответствующим образом ответит на размещение ядерного оружия США в Европе

Песков заявил об обеспокоенности Кремля размещением американского ядерного оружия в Европе Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в беседе с журналистами заявил, что Россия будет соответствующим образом отвечать на размещение американского ядерного оружия на военных базах Европы. По его словам, в Кремле обеспокоены развертывание такого оружия Вашингтоном в Европе.

Напомним, президент России Владимир Путин заявил о решении построить склад тактического ядерного оружия в Белоруссии. По словам российского лидера, его построят к 1 июля 2023 года.

Тем временем в Евросоюзе пообещали ответ на размещения Россией тактического ядерного оружия в Белоруссии. По мнению представителя внешнеполитической службы ЕС Петера Стано, решение разместить ядерное оружие на территории Белоруссии угрожает безопасности Европы.

Петер Стано не рассказал, как именно отреагирует Евросоюз. По мнению аналитика Белорусского института стратегических исследований Андрея Чернобая, Запад может разместить ядерное оружие в Польше и странах Балтии.