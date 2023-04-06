Киберэксперт Дворянский заявил о росте числа сложных DDoS-атак в России в начале 2023 года Фото: REUTERS

Директор департамента по информационной безопасности и специальным решениям в компании Sitronics Group Александр Дворянский в беседе с «Газета.Ru» рассказал о росте числа сложных DDoS-атак на российский бизнес в первом квартале этого года, уточнив, что количество атак выросло на 40% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года.

Как уточнил специалист, сложными DDoS-атаками называют атаки типа Layer 7, при помощи которых добиваются остановки работы не только веб-ресурсов, но и прикладных приложений, а также сервисов с доступом в Сеть.

«Данный метод пользуется популярностью, так как является инструментом, позволяющим «прощупать» защищенность заказчика, определить степень его устойчивости и сделать выводы о наличии тех или иных средств защиты в его инфраструктуре», - заявил специалист.

Дворянский отметил, что эксперт Sitronics Group зарегистрировали рост числа хакерских атак при помощи вирусов-шифровальщиков, которые проникают в компьютерную систему, после чего шифруют все доступные файлы, таким образом стопорят работу всего предприятия. По словам эксперта, число таких инцидентов, в начале текущего года выросло на 25-30%.

Кроме того, зарегистрирован всплеск так называемых атак уровня АРТ (Advanced persistent Threat), число которых в начале этого года выросло на 20%. «Особенность атак класса APT в том, что они направлены на причинение максимального ущерба ИТ-инфраструктуре предприятия, а также компрометацию критичной для компании информации», - отмтеил эксперт.

В компании по кибербезопасности StormWall рассказали «Известиям», что феврале этого года в России произошел всплеск DDoS-атак на инфраструктуру ритейлеров, а в марте 2023 года начались атаки банков и финансовых организаций. Эксперты полагают, что такие кибератаки организовали политически мотивированные хактивисты, а для запуска использовали ботнеты.

Специалисты компании «Интернет-Розыск», занимающиеся поиском и деанонимизацией украинских хакеров, заявили в разговоре с RT, что Украина ведет кибервойну против России, отметив группировку «Украинский киберальянс».