WSJ: НАТО думает, как «утешить» Украину после быстрого вступления Финляндии в альянс Фото: REUTERS

Страны НАТО размышляют над тем, какой утешительный приз можно выдать Украине на фоне быстрого приёма Финляндии в Североатлантический альянс, ведь Киев кормят обещаниями о вступлении в организацию ещё с 2008 года. Об этом пишет издание The Wall Street Journal.

Североатлантический альянс давно обещает Украине членство, однако процесс заметно растянулся, а с началом спецоперации НАТО и вовсе боятся принимать Киев, так как это будет означать, что все страны-члены организации обязаны будут вступить в конфликт с Россией.

«Ближайшие к Украине и России страны, в том числе Польша, Литва и Эстония, настаивают на надежных гарантиях безопасности, четком пути членства и тесных политических связях с Киевом», - говорится в публикации.

Однако есть и другие мнения на этот счёт. Например, ведущие игроки - США, Германия и Франция - требуют не «отвлекаться на мелочи», а сосредоточиться на предоставлении Киеву военной поддержки и финансирования.

Ранее KP.RU сообщил о том, что заявку Украины на вступление в НАТО до сих пор лежит на столе, и даже не открывалась. Чиновники альянса старательно игнорируют письмо из Киева.