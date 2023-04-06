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НовостиОбщество6 апреля 2023 14:52

Педиатр Османов рассказал об ограничениях для просмотра мультфильмов детьми

Специалист заявил, что ребенок должен смотреть мультики под контролем родителей
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Педиатр Османов рассказал об ограничениях для просмотра мультфильмов детьми

Педиатр Османов рассказал об ограничениях для просмотра мультфильмов детьми

Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Главный внештатный педиатр Москвы Исмаил Османов в беседе с Lenta.Ru заявил, что существует несколько ограничений при просмотре мультфильмов детьми, а их несоблюдение может привести к негативным последствиям.

Как уточнил эксперт главное правило заключается в том, что просмотр мультфильмов детьми должен быть под контролем родителей, которые должны быть ознакомлены с сюжетом мультика до просмотра его с ребенком. «Фильмы ужасов и мультфильмы с хаотичным сюжетом должны быть исключены», - отмтеил он.

По его словам, в самой комнате должно быть не слишком светло, однако и не слишком темно, а ребенок не должен смотреть телевизор сбоку.

«Расстояние от глаз ребенка до экрана телевизора не должно быть меньше 3 м, а при просмотре на планшете - не менее 40 см. Посадка должна быть удобная. Лежа, согнувшись в неудобных позах, просмотр не рекомендуется», - уточнил эксперт.

Османов также заявил, что в ходе просмотра мультфильмов детям не надо давать еду, а если мультик длинный, то с ними следует проводить физкультминутки или делать упражнения для глаз.

Главный врач по педиатрии медицинского центра «Андреевские больницы - НЕБОЛИТ» Ксения Шакарян рассказала, как научить ребенка засыпать самостоятельно. Как писал RT, эксперт рекомендовала начинать готовиться ко сну за два часа, исключив шумные игры, а также просмотр мультфильмов.

Как сообщила ранее «Российская газета», результаты исследования ученных показали, что самый низкий уровень развития познавательных процессов выявлен у детей, которые играли в компьютерные игры неограниченное время или же все свободное время.