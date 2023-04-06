Педиатр Османов рассказал об ограничениях для просмотра мультфильмов детьми Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Главный внештатный педиатр Москвы Исмаил Османов в беседе с Lenta.Ru заявил, что существует несколько ограничений при просмотре мультфильмов детьми, а их несоблюдение может привести к негативным последствиям.

Как уточнил эксперт главное правило заключается в том, что просмотр мультфильмов детьми должен быть под контролем родителей, которые должны быть ознакомлены с сюжетом мультика до просмотра его с ребенком. «Фильмы ужасов и мультфильмы с хаотичным сюжетом должны быть исключены», - отмтеил он.

По его словам, в самой комнате должно быть не слишком светло, однако и не слишком темно, а ребенок не должен смотреть телевизор сбоку.

«Расстояние от глаз ребенка до экрана телевизора не должно быть меньше 3 м, а при просмотре на планшете - не менее 40 см. Посадка должна быть удобная. Лежа, согнувшись в неудобных позах, просмотр не рекомендуется», - уточнил эксперт.

Османов также заявил, что в ходе просмотра мультфильмов детям не надо давать еду, а если мультик длинный, то с ними следует проводить физкультминутки или делать упражнения для глаз.

Главный врач по педиатрии медицинского центра «Андреевские больницы - НЕБОЛИТ» Ксения Шакарян рассказала, как научить ребенка засыпать самостоятельно. Как писал RT, эксперт рекомендовала начинать готовиться ко сну за два часа, исключив шумные игры, а также просмотр мультфильмов.

Как сообщила ранее «Российская газета», результаты исследования ученных показали, что самый низкий уровень развития познавательных процессов выявлен у детей, которые играли в компьютерные игры неограниченное время или же все свободное время.