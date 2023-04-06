Глава ЕК фон дер Ляйен сообщила о готовности Си Цзиньпина поговорить с Зеленским, когда сложатся условия

Глава Еврокомиссии заявила о готовности Си Цзиньпина провести переговоры с Зеленским Фото: REUTERS

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о готовности главы Китая Си Цзиньпина пообщаться с президентом Украины Владимиром Зеленским. По ее словам, председатель КНР заявил о готовности к переговорам, когда для этого сложатся необходимые условия.

“Было интересно услышать, что председатель Си подтвердил свое стремление своевременно поговорить, когда будут созданы соответствующие условия”, – сообщила она на пресс-конференции в Пекине после разговоров с руководством Китая.

Напомним, издание Financial Times, ссылаясь на неназванного чиновника Евросоюза, заявило, что ЕС «подталкивает» председателя КНР Си Цзиньпина к разговору с президентом Украины. Позже президент Зеленский заявлял о готовности встретиться с Си Цзиньпином на Украине.

Советник президента Украины Михаил Подоляк ранее сообщал, что в Киеве испытывают сложности в организации переговоров глав Украины и Китая из-за неоднозначной позиции последнего. По словам Подоляка, Китай еще не решил, хочет ли он на себя взять вопрос урегулирования между Россией и Украиной или все-таки будет осторожно стоять в стороне.