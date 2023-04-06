Нижегородские «Заповедные кварталы» представили на фотовыставке в Москве

Фото: АНО «АСИРИС»

В основе экспозиции фотовыставки – удивительная история восстановления квартала церкви Трех святителей. Инициатива неравнодушных нижегородцев трансформировалась в масштабный проект по сохранению и развитию кварталов церкви Трех Святителей, Студеного и Грузинского. В результате сформировалась целостная концепция этих территорий с учетом местных особенностей и ближайших перспектив их развития.

Первый фестиваль «Том Сойер Фест» прошел здесь в 2018 году. А к настоящему времени здесь сформировался целый исторический арт-кластер, где проходит собственный оперный фестиваль, есть летний киноклуб, проводятся мультимедийные шоу и действует всесезонная экскурсионная программа.

«Гоголевский бульвар выбрали неслучайно - здесь сохранилась архитектура с богатой историей. А стены Городской усадьбы Е.И. Васильчиковой - С.А. Оболенского - Н.Ф. фон Мекк еще помнят голос Федора Шаляпина. Певец выступал здесь, как и в нижегородском квартале церкви Трёх Святителей. Кстати, в честь 150-летия со дня рождения великого певца нижегородцы и гости города в этом году смогут снова услышать его произведения с того самого «балкона Шаляпина» и побывать на других не менее интересных мероприятиях в «Заповедных кварталах». Приезжайте к нам в гости!» - прокомментировал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Фото: АНО «АСИРИС»

За пять лет в кварталах церкви Трех Святителей состоялось порядка трех сотен мероприятий и проведены полтысячи экскурсий, в которых приняли участи 100 тысяч человек. Арт-кластеру посвящено около 2 000 публикаций на туристических федеральных ресурсах.

Организаторы экспозиции – АНО «АСИРИС» и представительство правительства Нижегородской области при Правительстве РФ.

Руководитель ОП Управляющая компания «Заповедные кварталы» Нина Ершова рассказала, что выставка на Гоголевском бульваре — своеобразный портал в одно из самых «заповедных» и самобытных мест Нижнего Новгорода.

«Небольшой район исторических деревянных домов, скрытый за фасадами парадных улиц, хранит дух и атмосферу старого города, но при этом живет сегодняшним днем, превращаясь в открытое культурное пространство. Здесь старинная архитектура органично соседствует с джазовыми концертами, фестивалями и выставками. И мы приглашаем жителей Москвы познакомиться с уникальным нижегородским кварталом и принять участие в наших мероприятиях», - обратилась к москвичам и гостям мегаполиса Нина Ершова.

Выставка будет работать до 30 апреля 2023 года.