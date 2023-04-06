Экономист оценил вероятность роста евро до 100 рублей Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Экономист, генеральный директор аналитического агентства «БизнесДром» Павел Самиев в беседе с Lenta.ru назвал резкий рост курсов валют, который наблюдают в последние дни, результатом действий крупных участников рынка, вышедших с большим спросом на валюту, заявив, что высока вероятность корректировки курсов как доллара, так и евро в ближайшее время.

«Предпосылок к дальнейшему роста курса, достижения отметки в 100 рублей нет. Существует высокая вероятность того, что, может, на следующий день или просто в ближайшее время произойдет откат и корректировка», - заявил эксперт, отметив, что «курсы могут упасть, но не сильно».

Самиев также заявил, что не надо связывать данную динамику с дисбалансом на рынке, указав на то эффект от действий крупных участников.

Экономист Денис Ракша заявил, что американская валюта поднялась до отметки 80 рубля, однако дальнейших повышений ждать не стоит. Как сообщал телеканал «360», эксперт заявил, что сейчас происходит локальное движение курса, которое никак не отразится на долгосрочной перспективе.

Как писал RT, министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что повышение цен на энергоносители из России приведет к укреплению курса рубля.