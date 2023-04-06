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НовостиПолитика6 апреля 2023 15:34

При обстреле ВСУ автопарка в Донецке погибли не менее четырех мирных жителей

Огонь вёлся из реактивной системы залпового огня
Сергей КУДРИН
При обстреле ВСУ автопарка в Донецке погибли не менее четырех мирных жителей

При обстреле ВСУ автопарка в Донецке погибли не менее четырех мирных жителей

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

6 апреля 2023 года украинские вооружённые силы обстреляли из реактивной системы залпового огня автомобильный парк в Донецке. Известно о по меньшей мере четырёх погибших, все они - мирные жители. Об этом сообщило агентство РИА Новости.

Обстрелянный ВСУ автопарк расположен в Калининском районе Донецка. Точное количество жертв и пострадавших уточняется, но уже известно о по меньшей мере четырёх погибших мирных жителях.

Напомним, что ВСУ регулярно обстреливают мирные территории Донецкой народной республики. Например, 5 апреля украинская армия применила натовскую артиллерию для обстрела Куйбышевского района. Были зафиксированы как минимум три выпущенных снаряда калибром 155 мм.

Ранее KP.RU сообщил о том, что в ДНР заявили о небольшом просвете в регулярных обстрелах со стороны ВСУ. Интенсивность атак снизилась, но только за одни сутки по республике выпустили 34 снаряда.