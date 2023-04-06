Российские военные уничтожили 130 украинских боевиков на Купянском и Краснолиманском направлениях Фото: Александр КОЦ

На Купянском и Краснолиманском направлениях российские военные уничтожили 130 украинских боевиков, об этом сообщили в Минобороны РФ.

«На Купянском направлении нанесено поражение подразделениям противника в районах населенных пунктов Двуречная, Песчаное и Масютовка Харьковской области», - .

В ведомстве отметили, что за сутки на данном направлении уничтожено свыше 50 украинских военных, две боевые бронемашины, два автомобиля, а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-36.

На Краснолиманском направлении огнем поражены подразделения войск Украины в районах населенных пунктов Червоная Диброва и Червонопоповка ЛНР.

«Уничтожено до 80 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля, САУ «Гвоздика», - отметили в Минобороны.

Как писал сайт сайт KP.RU, ранее начальник пресс-центра группировки «Запад» Сергей Зыбинский сообщал, что российские войска успешно выявили и ликвидировали на Купянском направлении три украинские ДРГ, а также разрушили три секретных убежища.

Уточнялось, что три ДРГ принадлежали к составу 14, 92 омбр и 103 обр территориальной обороны Украины. Российская спецразведка выявила три укрытия, и уничтожила огнём самоходного миномета 2С4 «Тюльпан». Убежища ВСУ располагались в районе населённых пунктов Новосёлковское и Стелмаховка.

Ведомство отметило, что как минимум пятнадцать боевиков уничтожено, а также подорвана польская САУ «Краб».

Помимо прочего, российская артиллерия смогла сорвать попытки смены дислокации нескольких группировок ВСУ в районах Двуречной, Синьковки и Стелмаховки.