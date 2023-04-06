В Париже протестующие подожгли ресторан, в котором любит бывать Макрон Фото: REUTERS

В Париже протестующие подожгли навес ресторана «Ротонда», где президент Франции Макрон праздновал победу на выборах в 2017 году, об этом сообщило агентство РИА Новости.

Издание отметило, что владельцы заведения пытались потушить огонь, выливая воду со второго этажа, но часть навеса успела полностью сгореть.

В статье указали, что маршрут манифестации проходил через Шестой округ — один из самых элитных районов Парижа.

Как писал сайт KP.RU, 23 марта 2023 года протесты против пенсионной реформы в Париже усилились, радикалы бросали коктейли Молотова и булыжники в полицейских.

Столкновения с полицией проходили в нескольких точках Парижа, полиция в ответ на файеры и петарды использовала шашками со слезоточивым газом. В столкновениях уже есть пострадавшие, которым на месте оказывали помощь волонтеры.

Кроме того, в нескольких точках города происходили крупные пожары, которые радикалы разжигали из сбросанных в кучу мусорных контейнеров и строительных лесов.