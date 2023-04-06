Минобороны России заявило об уничтожении киевским режимом собственных попавших в плен военных Фото: Александр КОЦ

Министерство обороны России сообщило о вопиющем случае, произошедшем 5 апреля 2023 года в районе Авдеевки, в Донецкой народной республике, где ВСУ массированным артобстрелом уничтожили сдавшихся в плен сослуживцев. Об этом написала пресс-служба ведомства.

Как рассказали в Минобороны, российские войска вели захват опорного пункта ВСУ, и в какой-то момент командир украинского взвода связался с ВС РФ, сообщив о том, что его подразделение из 14 военнослужащих сдаётся. Огонь был прекращён, украинских солдат безопасно вывели из зоны боевых действий.

Так как было темно, сдавшихся бойцов ВСУ временно разместили в блиндаже, чтобы затем переправить в тыл российских войск. Однако той же ночью украинская артиллерия открыла массированный огонь по блиндажу, выпустив не менее 300 крупнокалиберных снарядов. В результате обстрела погибли все пленные солдаты.

В Минобороны заявили о том, что это вопиющий случай убийства собственных военнослужащих, с целью запугивания других бойцов ВСУ, и предотвращения ими оставления своих позиций.

Ранее KP.RU сообщил о том, что этот ужасающий случай описал и президент России Владимир Путин. Глава государства отметил, что российские военные тоже пострадали.