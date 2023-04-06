Короля Карла III и его супругу британцы встретили плакатами с надписью «Не мой король» Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В городе Йорк протестующие встретили короля Великобритании Карла III и его супругу Камиллу плакатами с надписью «Not my king» («Не мой король») на фоне публикации в СМИ материалов о причастности британской королевской семьи к работорговле в прошлом, об этом сообщила газета Daily Mail.

По данным газеты, при выходе из машины королевскую чету помимо ликующих граждан, также встретили недовольные протестующие с плакатами «Не мой король».

В июне 2022 года Карл III (тогда еще принц Чарльз) негативно высказывался о рабстве, обращаясь к главам стран Британского Содружества наций в Руанде. В адрес покойной королевы Елизаветы II ранее звучали призывы извиниться за годы рабовладельческой политики ее предков.

Как писал сайт KP.RU, 3 января 2023 года стало известно, что британского актера Бенедикта Камбербетча могут обязать заплатить Барбадосу репарации за то, что его предки некогда владели сахарными плантациями и рабами на территории островного государства, вплоть до 1966 года находившегося под контролем Великобритании.

Утверждалось, что седьмой прадедушка актера приобрел плантацию на острове в 1728 году, и на ней трудилось не менее 250 рабов. До тех самых пор, пока, наконец, в 1834 рабство на Барбадосе не было отменено.

При этом отмена рабства сопровождалась большими денежными компенсациями за утраченную «человеческую собственность». Правительство Британии для выплат огромных компенсаций за отмену рабства было вынуждено взять кредит, полностью погасить который смогло лишь в 2015 году.