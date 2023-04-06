Си Цзиньпин: Панацеи для разрешения кризиса на Украине нет Фото: REUTERS

Председатель КНР Си Цзиньпин прокомментировал текущую обстановку вокруг украинского кризиса, и заявил, что никаких чудодейственных средств для остановки конфликта не существует. Китайский лидер призвал Киев и Запад перестать ускорять эскалацию, и сесть за стол переговоров. Об этом он заявил во время встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

«Всем сторонам нужно проявить инициативу и через накапливание взаимного доверия создавать условия для прекращения боевых действий и начала мирных переговоров», - говорит Си Цзиньпин.

Председатель КНР напомнил о том, что позиция Китая по конфликту на Украине проста и однозначна - содействие мирному выходу из кризиса. И Си Цзиньпин будет настаивать на переговорах, а не на поставках оружия и усилении политической напряжённости.

Ранее KP.RU сообщил о том, что Евросоюз пытается манипулировать Китаем, играя в хороших и плохих полицейских, чтобы убедить Си Цзиньпина не поддерживать Россию в украинском конфликте.