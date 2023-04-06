Глава протестантской церкви ФРГ Куршус прокомментировала оскорбления со стороны МИД Украины Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Глава протестантской церкви Германии Аннета Куршус резко высказалась, прокомментировав оскорбительные и грубые заявления заместителя главы МИД Украины Алексея Макеева, адресованные немецким социал-демократам, призывавшим к мирному решению украинского конфликта. Об этом пишет газета Kolner Stadt-Anzeiger.

Макеев отреагировал на призывы к мирному решению конфликта крайне остро, оскорбив всех, кто выступал с этой инициативой. Замглавы МИД Украины назвал саму идею мирных переговоров «маразматической», и открыто послал к чёрту всех её авторов, заявив об их «цинизме».

Куршус прокомментировала это более сдержанно, однако подчеркнула, что надуманные заявления украинского МИД её раздражают.

«Очная встреча не случится сама по себе, ее нужно организовать. <…> Я отказываюсь считать призыв к миру циничным или наивным», - заявила глава протестантской церкви ФРГ.

Ранее KP.RU сообщил о том, что более 200 политических деятелей, включая сына бывшего канцлера Германии Брандта, выступили с инициативой, призывая в срочном порядке добиваться мирных переговоров между Россией и Украиной.