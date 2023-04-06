Бывший посол Польши в России назвала опасной и нереальной идею создания общего государства с Украиной Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Бывший посол Польши в России Катажина Пелчинская-Наленч прокомментировала начинающую набирать обороты инициативу о создании единого государства между Украиной и Польшей. По её мнению, это крайне опасная идея, о чём экс-посол заявила в эфире RMF FM.

Как утверждает Пелчинская-Наленч, концепция создания унии, единого государства, между Польшей и Украиной, кому-то может показаться очень привлекательной. Однако это очень опасный путь, который к тому же не отвечает политическим и рациональным интересам Варшавы.

«Любые прогнозы насчет создания польско-украинской унии кажутся мне нереальными, опасными, неправильными», - говорит экс-посол.

Спикер подчеркнула, что уния не дала бы Польше никаких выгод, ни в экономическом, ни в социальном, ни в политическом плане. Прежде всего Варшава должна преследовать свои интересы, и стремиться к благополучию своего народа, а не вступать в сомнительные авантюры.

Ранее KP.RU сообщил о том, что президент Украины Владимир Зеленский и президент Польши Анджей Дуда пообещали друг другу «стереть границы» между двумя странами.