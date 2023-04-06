Армия Израиля готовится к любым ответным мерам на обстрел с территории Ливана Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Армию Израиля поставили «под ружьё», приказав готовиться к любым ответным мерам на ракетные и миномётные обстрелы своего приграничья, устроенные 6 апреля с территории Ливана. Об этом заявил министр обороны страны Йоав Галант, по итогам срочного совещания с руководителями оборонных структур.

«Совещание охватывало все направления, в том числе запуски ракет из сектора Газа и Ливана за последний день. Министр дал указание оборонным структурам подготовить любые возможные ответы на недавние события», - сообщает пресс-служба Минобороны Израиля.

В тот же день планируется большое совещание военно-политического кабинета страны. По итогам этого экстренного собрания будет объявлено решение об ответных мерах, которые предпримет Израиль после обстрела своих территорий.

Напомним, 6 апреля с территории Ливана по Израилю выпустили 34 ракеты, из которых 25 удалось перехватить системами ПВО.

Ранее KP.RU сообщил о том, что Ливане объявили об обнаружении пусковых установок, из которых осуществлялся обстрел Израиля. Предполагается, что ответственны за это палестинские лагеря.