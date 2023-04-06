Microsoft согласилась выплатить штраф в 3 млн долларов за нарушение санкций против России Фото: REUTERS

Управление по контролю за иностранными активами при Министерстве финансов США (OFAC) назначило штраф в почти 3 млн долларов корпорации Microsoft, по обвинению в нарушении санкций, включая антироссийские. Об этом пишет пресс-служба американского ведомства.

Известно, что Microsoft согласилась выплатить $2 980 265,86 штрафа, чтобы избавиться от возможной гражданской ответственности, которую корпорации вменяют американские власти. Компанию уличили в экспорте услуг и программного обеспечения в страны, находящиеся под санкциями США, такие как Россия, Куба, Иран, Сирия и Украина.

Как заявляют в OFAC, Microsoft допустила использование заблокированными физическими и юридическими лицами своей продукции в Крыму. Всего, по мнению ведомства, корпорация допустила 1 339 нарушений санкционных режимов в период с июля 2012 по апрель 2019 годов. В США считают, что всего Microsoft заработала на этих нарушениях $12 105 189,79.

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