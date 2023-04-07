Мишустин: Правительство рассмотрит вопрос упрощения процедуры получения учеными гражданства России Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что правительство рассмотрит вопрос упрощения процедуры получения гражданства России, в том числе учеными.

«Правительство рассмотрит предложения депутатов по упрощению процедур получения российского гражданства, в том числе для ученых», - заявил Мишустин.

Кроме того, депутат Плякин напомнил о законопроекте об упрощении процедуры получения гражданства для ученых, на который нет отзыва кабмина.

«По поводу гражданства, вопросов, связанных с процедурными вещами, обязательно рассмотрим ваше предложение. По поводу отзыва правительства дам соответствующее поручение», - сказал премьер.

Как писал сайт KP.RU, 10 января Михаил Мишустин на заседании кабинета министров заявил, что работа по обеспечению макроэкономической стабильности в РФ должна быть продолжена в 2023 году.

Он подчеркнул, что для обеспечения макроэкономической стабильности были приложены значительные усилия.

Премьер отметил, что такая работа должна быть продолжена в текущем году, чтобы выполнить запланированные бюджетные обязательства.

Ранее в ноябре 2022 года на заседании правительства Михаил Мишустин заявил, что доходы федеральной казны в 2022 году оказались на 10% выше, чем в 2021-м и достигли 20 трлн. рублей.