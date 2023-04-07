Лавров и Чавушоглу пообщались за ужином «без галстуков» в Анкаре

В Анкаре Лавров и Чавушоглу пообщались за ужином «без галстуков» Фото: REUTERS

Главы МИД РФ и Турции пообщались за ужином «без галстуков» по прибытию Сергея Лаврова в Анкару. Видео опубликовал турецкий МИД.

В видеоролике Лавров и Чавушоглу запечатлены вместе с сопровождающими делегациями за ужином.

МИД Турции указало, что это ужин-ифтар (разговение, в Турции сейчас пост Рамадан).

Однако, предмет обсуждения министров за ужином остался тайной, так как видеозапись не содержит звуковой дорожки.

Как писал сайт KP.RU, 5 апреля 2023 года глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия и США находятся в горячей фазе войны, так как Вашингтон поставляет вооружение Киеву.

«Мы действительно находимся в горячей фазе войны, потому что воюют украинские нацисты американским оружием прежде всего», - сообщил Лавров.

По словам министра, США обещают с каждым разом поставлять Украине «более и более дальнобойные, смертоносные системы». Однако в России сохраняют надежду, что отношения с Америкой восстановятся.