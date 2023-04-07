Глава СНБО Данилов заявил, что дипломатическое урегулирование конфликта стало бы «политическим убийством» Зеленского

Глава СНБО Данилов заявил, что дипломатическое урегулирование стало бы «политическим убийством» Зеленского Фото: REUTERS

Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов в интервью украинским СМИ заявил, что гипотетическое дипломатическое урегулирование конфликта Киева и республик Донбасса стало бы «политическим убийством» Владимира Зеленского

«... Если кто-то хочет политического убийства нашего президента , он может это предложить», - сказал Данилов.

При этом он допустил использование дипломатии для возвращения Крыма, но, по его мнению, для этого Россия должна покинуть полуостров.

Как писал сайт KP.RU, в январе глава МИД России Сергей Лавров заявил, что о переговорах с Зеленским пока не может быть и речи.

«О переговорах речи быть не может с Зеленским хотя бы потому, что он законодательно запретил вести переговоры с российским правительством», - сказал Лавров.

10 марта Данилов заявил, что все больше украинцев выступают за переговоры с Россией.

Он обратил внимание, что стоит иметь ввиду тот факт, что украинцев, которые выступают за переговоры с Россией становится все больше и больше.

По его словам, довольно опасной тенденцией является то, что люди даже с западной Украины начинают говорить о переговорах с Россией.