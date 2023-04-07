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НовостиПолитика6 апреля 2023 22:27

Глава СНБО Данилов заявил, что дипломатическое урегулирование конфликта стало бы «политическим убийством» Зеленского

Данилов допустил использование дипломатии для возвращения Крыма
Сергей ГАПЧУК
Глава СНБО Данилов заявил, что дипломатическое урегулирование стало бы «политическим убийством» Зеленского

Глава СНБО Данилов заявил, что дипломатическое урегулирование стало бы «политическим убийством» Зеленского

Фото: REUTERS

Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов в интервью украинским СМИ заявил, что гипотетическое дипломатическое урегулирование конфликта Киева и республик Донбасса стало бы «политическим убийством» Владимира Зеленского

«... Если кто-то хочет политического убийства нашего президента , он может это предложить», - сказал Данилов.

При этом он допустил использование дипломатии для возвращения Крыма, но, по его мнению, для этого Россия должна покинуть полуостров.

Как писал сайт KP.RU, в январе глава МИД России Сергей Лавров заявил, что о переговорах с Зеленским пока не может быть и речи.

«О переговорах речи быть не может с Зеленским хотя бы потому, что он законодательно запретил вести переговоры с российским правительством», - сказал Лавров.

10 марта Данилов заявил, что все больше украинцев выступают за переговоры с Россией.

Он обратил внимание, что стоит иметь ввиду тот факт, что украинцев, которые выступают за переговоры с Россией становится все больше и больше.

По его словам, довольно опасной тенденцией является то, что люди даже с западной Украины начинают говорить о переговорах с Россией.