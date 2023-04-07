Вучич считает, что украинский конфликт может превратиться в «тяжелую окопную борьбу» Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент Сербии Александар Вучич в интервью телеканалу RTS высказал мнение, что конфликт на Украине превратился в тяжелую окопную борьбу.

«При том как обстоят дела, похоже, никто не может победить в этом конфликте», - сказал Вучич.

По его мнению, «...все сейчас превратилось в тяжелую окопную борьбу».

Как писал сайт KP.RU, в январе этого года на форуме в Давосе президент Сербии Александр Вучич подчеркнул, что Запад не интересует другая позиция, кроме поддержки санкций в отношении России и независимости самопровозглашенной республики Косово.

Он отметил, что не знает, как из всего этого выйдем, впереди трудные времена.

Вучич указал, что «перед нами решающий и один из тяжелейших в нашей новейшей истории в экономическом и политическом смысле год».

31 декабря 2022 года Вучич заявил, что Сербия намерена и в дальнейшем придерживаться политики отказа от санкций в отношении России, и заставить ее свернуть с избранного курса может лишь непосредственная угроза национальным интересам.