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НовостиПолитика6 апреля 2023 23:17

Мишустин заявил, что прогресс без искусственного интеллекта практически невозможен

Премьер отметил, что ИИ должен работать на благо людей
Сергей ГАПЧУК
Мишустин заявил, что прогресс без искусственного интеллекта практически невозможен

Мишустин заявил, что прогресс без искусственного интеллекта практически невозможен

Фото: pixabay.com

Премьер-министр России Михаил Мишустин считает необходимым прислушиваться к рациональным опасениями относительно применения искусственного интеллекта, об этом он заявил на встрече с депутатами Госдумы.

«А то что касается развития [искусственного интеллекта], что касается использования его на благо людей, - конечно, должно работать», - заявил Мишустин.

Глава кабмина подчеркнул, что «без этого технический прогресс будет практически невозможен».

Как писал сайт KP.RU, впервые про искусственный интеллект (ИИ) ученые заговорили еще в начале 40-х годов прошлого века. ИИ по своей сути является программой, как какой-нибудь пресловутый редактор текстов, но его отличие в умении обучаться.

Отмечалось, что от обычной программы отличает структура: искусственная нейронная сеть, которая после создания программистом проходит процедуру обучения, для того чтобы результаты анализа данных были максимально точными.

Кроме того, у ИИ имеются преимущества – он не устает и способен обрабатывать огромное количество информации в короткие сроки. Отличается от мышления человека тем, что он пока не имеет эмоций и не зависит от них.