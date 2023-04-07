Мишустин заявил, что прогресс без искусственного интеллекта практически невозможен Фото: pixabay.com

Премьер-министр России Михаил Мишустин считает необходимым прислушиваться к рациональным опасениями относительно применения искусственного интеллекта, об этом он заявил на встрече с депутатами Госдумы.

«А то что касается развития [искусственного интеллекта], что касается использования его на благо людей, - конечно, должно работать», - заявил Мишустин.

Глава кабмина подчеркнул, что «без этого технический прогресс будет практически невозможен».

Как писал сайт KP.RU, впервые про искусственный интеллект (ИИ) ученые заговорили еще в начале 40-х годов прошлого века. ИИ по своей сути является программой, как какой-нибудь пресловутый редактор текстов, но его отличие в умении обучаться.

Отмечалось, что от обычной программы отличает структура: искусственная нейронная сеть, которая после создания программистом проходит процедуру обучения, для того чтобы результаты анализа данных были максимально точными.

Кроме того, у ИИ имеются преимущества – он не устает и способен обрабатывать огромное количество информации в короткие сроки. Отличается от мышления человека тем, что он пока не имеет эмоций и не зависит от них.