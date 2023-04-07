Daily Mail: Во Флориде в результате крушения самолета погиб топ-менеджер военной компании Raytheon Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В результате крушения легкого самолета у побережья Флориды стал топ-менеджер американской военно-промышленной компании Raytheon, об этом сообщила газета Daily Mail.

Ранее на месте крушения легкого одномоторного самолета Piper PA-32 в Мексиканском заливе обнаружили тела двух мужчин и двух женщин.

По данным издания, одним из погибших был Джефф Лампкин, заместитель директора компании Raytheon. Газета уточняла, что вместе с ним погибла его жена.

Как писал сайт KP.RU, в июле 2022 года издание Telegraph сообщало, что оборонные компании, в том числе, британская Cohort и американская Raytheon Missiles & Defense, работают над созданием защиты от российских и китайских гиперзвуковых ракет, но в США проект находится в «зачаточном состоянии».

Уже в сентябре прошлого года представитель МИД КНР Мао Нин заявила, что Пекин ввел санкционные ограничения в отношении главных исполнительных директоров компаний Raytheon Technologies и Boeing Defense за продажу вооружений Тайваню.

Дипломат назвала продажи американского вооружения Тайваню сильным нарушением принципа «одного Китая», а также положения совместных китайско-американских коммюнике.