Госсекретарь США Блинкен уверен, что Швеция станет членом НАТО в июле 2023 года Фото: REUTERS

Администрация США уверена, что Швеция станет членом НАТО к саммиту стран-участниц альянса, который пройдет в Вильнюсе 11-12 июля, об этом сообщил госсекретарь США Блинкен.

«Ожидаю, что к саммиту НАТО, который состоится в июле в Вильнюсе, Швеция присоединится к Финляндии в качестве двух новых членов НАТО», - заявил Блинкен.

Он отметил, что Турция и Венгрия пока не ратифицировали соглашение о вступлении Швеции в альянс.

«У Турции есть законные интересы, и она напрямую и успешно работала и с Финляндией, и со Швецией, пытаясь решить некоторые из этих проблем», - пояснил Блинкен.

Как писал сайт KP.RU, 4 апреля премьер Польши сообщил, что Финляндия стала членом НАТО официально.

Моравецкий отметил, что безопасность Польши обеспечивают сильные партнеры, которые, по его словам, обеспечивают и безопасность всего мира в целом.

При этом официального заявления со стороны НАТО на тот момент не поступало.

При этом в январе 2023 года министр национальной обороны Турции Хулуси Акар сказал о том, что Хельсинки и Стокгольм не исполнили обязательства перед Анкарой по членству в Североатлантическом альянсе.