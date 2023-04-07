Diplomat: Путину для решающего удара по Западу нужен альянс Индии и Китая Фото: REUTERS

Президенту России Владимиру Путину для решающего удара по Западу нужен альянс Индии и Китая, об этом написал обозреватель Diplomat Мохамед Зишан.

«Проблема для Путина заключается в том, что Индия по-прежнему относится к Китаю с подозрением из-за затяжного противостояния на границе», - отметил журналист.

Обозреватель подчеркнул, что это вовсе не означает, что Дели не хочет бросить вызов глобальному господству доллара.

Зишан добавил, что Китай беспокоит ситуации вокруг Тайваня и возможное полномасштабное экономическое противостояние с Западом.

«Если Путин сможет апеллировать к этим более масштабным амбициям…, то на Востоке может сформироваться новый блок», - подытожил автор.

Как писал сайт KP.RU, 27 марта 2023 года глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Китай, Индия и ряд других стран Евразийского континента, Ближнего Востока, Азиатско-Тихоокеанского региона, а также Африки и Латинской Америки не собираются помогать западным странам удерживать гегемонию на мировой арене.

Лавров отметил, что современный мир многополярен и «мало кто хочет в нынешних условиях таскать каштаны из огня для бывших метрополий», жертвуя таким образом своими национальными интересами.

По его словам, закономерно, что около трех четвертей стран мира не присоединились к антироссийским санкционным ограничениям, указав на то, что эти государства заняли сбалансированную и взвешенную позицию.