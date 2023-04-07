Французский политик Филиппо: Макрона унижают абсолютно везде Фото: kremlin.ru

Президент Франции Эмманюэль Макрон не понимает, что к нему относятся несерьезно, об этом написал в соцсети французский политик, лидер движения «Патриоты» Флориан Филиппо.

Политик отметил, что Макрона во время его визита в Китай посадили на большом расстоянии от Си Цзиньпина. Он добавил, что то же с президентом Франции произошло во время поездки в Россию.

«После трехкилометрового стола в России - гигантский овал в Китае! Макрона унижают абсолютно везде! Он хоть понимает это?» - подчеркнул Филиппо.

Как писал сайт KP.RU, по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина президент Франции Эмманюэль Макрон 5-7 апреля совершает государственный визит в Китай.

В ходе поездки в Китай Макрон собирался обсудить с китайским руководством ситуацию на Украине, а также предостеречь Пекин от военной поддержки Москвы.

Газета Politico отметила, что лидер Китая Си Цзиньпин не проявил никаких признаков изменения своей позиции по конфликту на Украине после переговоров с французским коллегой Эмманюэлем Макроном.

Напомним, 7 февраля 2022 года встреча президента России Владимира Путина и президента Франции Эмманюэля Макрона состоялась в Кремле за уже традиционным 5-метровым круглым столом.