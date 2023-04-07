Основатель «желтых жилетов» Валет: Французы не просили ввести санкции против России Фото: REUTERS

Французы не просили ввести санкции против России, Франция оказалась в сложном положении, об этом заявил в интервью РИА Новости основатель движения «желтых жилетов» во Франции Тьерри-Поль Валет.

«Что касается санкций — эта ситуация вызывает сожаление… У Франции и России длинная история, насыщенная событиями, однако все было хорошо в целом. А теперь отношения деградировали», отметил активист.

По его словам, Макрон по приказу Брюсселя полностью поставил себя в оппозицию к Путину, а западные страны сами спровоцировали Москву в ситуации с НАТО.

«...Санкции против России повлияли на экономику Франции и французский народ, который ни о чем подобном не просил», - подчеркнул Валет.

Как писал сайт KP.RU, 18 марта в Париже проходила третья по счету акция под названием «Марш за мир». Несколько тысяч участников марша, начавших свое шествие от Люксембургского дворца, в котором заседает Сенат, скандируют лозунги «Макрон, мы не хотим твоей войны!», «Скорее выйдем из НАТО».

Организатором акции вновь выступила партия «Патриоты», выступающая против предоставления Киеву военной помощи и настаивающая на выходе Франции из Североатлантического альянса.

6 апреля в ходе митинга в Париже протестующие подожгли навес ресторана «Ротонда», где президент Франции Макрон праздновал победу на выборах в 2017 году.

Издание отметило, что владельцы заведения пытались потушить огонь, выливая воду со второго этажа, но часть навеса успела полностью сгореть.

В статье указали, что маршрут манифестации проходил через Шестой округ — один из самых элитных районов Парижа.

Напомним, 23 марта протесты против пенсионной реформы в Париже усилились, радикалы бросали коктейли Молотова и булыжники в полицейских.

Столкновения с полицией проходили в нескольких точках Парижа, полиция в ответ на файеры и петарды использовала шашками со слезоточивым газом.