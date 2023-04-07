На Донецком направлении российские мотострелки уничтожили до 10 украинских военных Фото: Александр КОЦ

На Донецком направлении в районе населенного пункта Марьинка мотострелки Южной группировки войск сбили дрон-камикадзе кустарного производства и уничтожили до 10 военнослужащих ВСУ, об этом ТАСС сообщил начальник пресс-центра группировки «Юг» Иван Бигма.

«На Донецком направлении в районе населенного пункта Марьинка в ходе ведения активных действий подразделениями мотострелковых соединений Южной группировки войск уничтожено до 10 военнослужащих ВСУ, а также сбит дрон-камикадзе кустарного производства, оснащенный боевой нагрузкой в виде выстрела [к ручному гранатомету] ПГ-7В», - пояснил Бигма.

Он отметил, что артиллерией соединения уничтожен один бронеавтомобиль типа Hummer, две самоходные гаубицы «Акация», а также огневая позиция и артиллерийское орудие Д-20 ВСУ.

Как писал сайт KP.RU, ранее на Херсонском направлении оперативно-тактической авиацией ВС России было нанесено поражение пункту временной дислокации одесского отряда морской охраны в районе населенного пункта Велетенское, об этом сообщили в пресс-центре группировки «Днепр».

При этом, отмечалось, что безвозвратные потери противника в живой силе составили около 50 человек.

Кроме того, министерство обороны России сообщило, что на Купянском и Краснолиманском направлениях российские военные уничтожили 130 украинских боевиков.