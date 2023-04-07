Что произошло в ночь на 7 апреля

NYT: Пентагон расследует утечку о запланированном наступлении Украины Фото: REUTERS

Минобороны США начало расследование в отношении утечки секретных военных документов, опубликованных в соцсетях, по наращиванию украинских вооруженных сил перед запланированным наступлением.

Подчеркивалось, что засекреченная информация дает представление об украинских воинских частях, оборудовании и обучении.

Страны Запада находятся не в том положении, чтобы диктовать Пекину, как нужно себя вести в вопросе Украины, об этом заявил посол Китая в России Чжан Ханьхуэй .

По его словам, Пекин с начала конфликта проявлял инициативу мирного урегулирования и не поставлял оружие ни одной из сторон.

Офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер назвал президента России Владимира Путина мастером побеждать.

«Путин - мастер побеждать. Иногда победа требует терпения, однако самое главное - это избегать ловушек и не совершать опрометчивых поступков», - подчеркнул Риттер.

Французский политик Флориан Филиппо заявил, что президент Франции Эмманюэль Макрон не понимает, что к нему относятся несерьезно.

Bank of Americа прервал онлайн-конференцию по вопросам геополитики из-за критики в адрес Украины и Владимира Зеленского. Отмечалось, что присутствовавший охарактеризовал мероприятие как «безжалостно антиукраинское».

На Херсонском направлении оперативно-тактической авиацией ВС России было нанесено поражение пункту временной дислокации одесского отряда морской охраны в районе населенного пункта Велетенское. При этом безвозвратные потери противника в живой силе составили около 50 человек.