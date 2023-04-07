HR-стратег Рудакова заявила, что работодатели России будут обращать внимание на соискателей старше 50 лет Фото: Иван МАКЕЕВ

Российские работодатели в текущем году станут активно обращать внимание на соискателей старше 50 лет. Такое заявление сделала директор центра карьеры корпорации «Синергия», HR-стратег Анна Рудакова.

Эксперт заявила, что на сегодняшний день таких соискателей на рынке больше и они охотнее, чем молодежь, идут в рабочие профессии, а также склонны следовать правилам, что считают значимым в ряде отраслей.

По ее словам, на всплеск внимания в адрес таких кандидатов оказали влияние отъезд мигрантов, отъезд за границу части трудоспособного населения, а также пандемия коронавируса и частичная мобилизация.

Рудакова указала на резкий приток кандидатов старше 50 лет на рынок труда в этом году, уточнив, что их доля увеличилась с 5% до 17%. Эксперт также отметила, что молодежь претендует на высокую зарплату в размере 100-300 тысяч рублей, но свыше 90% работодателей не могут такого предложить.

«Зато люди, которым по 50 лет более лояльны к рынку... Они уже не стремятся хватать звезды с неба. Им главное иметь работу и в целом ощущать некое спокойствие», - приводит РИА Новости слова эксперта.

Напомним, ранее исследование показало, что многие российские граждане готовы сменить работу ради расширенного пакета социальных гарантий.