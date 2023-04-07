В России разработают новый комплекс противоспутниковой борьбы Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В России продолжают разрабатывать противоспутниковый комплекс на базе МиГ-31 и Ил-76. Об этом сообщает военно-теоретическое издание Министерства обороны РФ «Военная мысль».

Как уточняется в издании, примерами для нового российского комплекса противоспутниковой борьбы послужат комплекс противокосмической обороны «Контакт», созданный на базе тяжелого истребителя-перехватчика МиГ-31, а также боевая лазерная система А60 «Сокол-Эшелон», разработанная на базе транспортного самолета Ил-76, и боевая лазерная система «Пересвет».

Отмечается, что первые шаги в разработке данного оружия для истребительной авиации сделали еще в 1984 году, на базе самолета-носителя МиГ-31Д, а также ракеты 79М6 «Контакт». Официально в Министерство обороны РФ в последний раз заявили о разработке противоспутникового оружие в 2009 году, когда сообщили о том, что «система реанимируется».

Эти комплексы авиационного базирования необходимы для поражения низкоорбитальных космических аппаратов.