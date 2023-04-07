Продюсеру Пригожину вызвали скорую помощь на съемочную площадку Фото: Борис КУДРЯВОВ

Российскому музыкальному продюсеру Иосифу Пригожину была вызвана скорая помощь на съемочную площадку телевизионного шоу «Звезды сошлись». Об этом «Известиям» сообщила его соведущая Лера Кудрявцева.

Как сообщила артистка, у продюсера во время подготовки к съемкам телешоу поднялось высокое давление, а с утра у него ощущалось онемение в лице.

«Пока готовились к съемкам, поднялось давление высокое. И с утра у него уже было какое-то онемение в лице. Перед самыми съемками совсем плохо стало - онемело пол-лица и давление поднялось», - заявила Кудрявцева, а также выразила надежду, что Пригожин скоро поправится.

Напомним, в феврале этого года Пригожин рассказал, как переболел новым штаммом коронавирусной инфекции. «Кашель был такой, что мозги вылетали», - заявил тогда продюсер.