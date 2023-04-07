Haber7: США желает поставить во главе Турции второго Зеленского Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Белый дом намерен поставить во главе Турции такого президента, как украинский лидер Владимир Зеленский. Такое мнение высказал обозреватель Озгюр Байрак для турецкого издания Haber7.

В статье говорится о том, что США не заинтересованы в победе президента Турции Реджеп Тайип Эрдогана на предстоящих этой весной выборах.

«Поэтому они намерены поставить в Анкаре своего человека, как это было с Киевом, чтобы „новая кровь“ принимала участие в борьбе Запада против России», - сказано в публикации, где отмечается, что «на роль Зеленского уже подобран актер из турецкой оппозиции».

Байрак заявляет, что перед турецкой оппозицией поставили задачу взять на себя роль украинского лидера. По его словам, сейчас переговоры США и политиков из Турции не привели к какому-либо конкретному результату.

Напомним, выборы в Турции были официально назначены на 14 мая 2023 года. Действующий турецкий лидер уже был официально выдвинут в качестве кандидата.