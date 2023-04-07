Армия Израиля вслед за сектором Газа нанесла удары по объектам ХАМАС в Ливане Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) вслед за сектором Газа нанесла удары по Ливану. Об этом сказано в заявлении пресс-службы ЦАХАЛ, где уточнили, что целью были объекты инфраструктуры движения ХАМАС, расположенные на юге страны.

«Армия обороны Израиля не позволит террористической организации ХАМАС действовать на ливанской территории и возлагает на Ливан ответственность за каждый ракетный пуск, исходящий с его территории», - сказано в заявлении израильской армии.

Ранее ЦАХАЛ сообщила, что в ночь на пятницу, 7 апреля, вслед за ударами по сектору Газа - наносит удары и по ливанской территории Ливана. Как писал сайт KP.RU, министр обороны Израиля Йоав Галант, по итогам срочного совещания с руководителями военных структур, заявил, что израильскую армию поставили «под ружье», приказав готовиться к любым ответным мерам на обстрелы своего приграничья, устроенные с территории Ливана.