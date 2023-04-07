Курс евро вырос до 90 рублей впервые с апреля 2022 года Фото: REUTERS

Курс евро побил рекорд и впервые с апреля 2022 года превысил 90 рублей. Также растет и доллар. Его курс на Мосбирже на утро 7 апреля составил более 82 рублей.

По данным на 8:25 официальный курс валюты следующий: доллар — 82 рубля 20 копеек, евро — 90 рублей 18 копеек.

Ранее сообщалось, что 6 апреля доллар превысил планку в 80 рублей, впервые это случилось 4 апреля, до этого — в апреле прошлого года. Евро также ставил рекорд — 88 рублей.

Курсы доллара и евро в последнее время неуклонно растут, они достигли прошлогодних апрельских значений. Министр финансов РФ Антон Силуанов сообщал об увеличении цен на российские энергоносители, которые в скором времени должны привести к тенденции укрепления рубля.

Экономист Евгений Коган также считает, что ослабление рубля к доллару скоро завершится, писал KP.RU.