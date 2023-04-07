Рогов заявил о разработке плана приазовского наступления ВСУ кураторами в США и Британии Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что план приазовского наступления украинских войск был разработан кураторами в Соединенных Штатах и Великобритании.

«Анонсируемый киевским режимом план приазовского наступления в Запорожской области разработан натовскими военными в США и Британии», — приводит РИА Новости слова члена главного совета администрации.

Рогов назвал «пешками в этой игре» президента Украины Владимира Зеленского, а также главнокомандующего Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерия Залужного, которые, по его словам, «озвучивают лишь только то, что им указали, делать из них великих стратегов не стоит».

Как сообщается, по плану, главная роль была отведена быстрому прорыву к побережью Азовского моря при помощи бронетехники. Украинские войска намеревались миновать крупные города, а главной целью было разрезать сухопутный коридор и снабжение Вооруженных сил (ВС) России.

«Вопрос остается лишь в направлении удара», — заявил Рогов, отметив, что российским войскам уже известно о планах украинской армии, а также принимаются все меры для защиты Запорожской области.

Напомним, днем ранее, 6 апреля, Рогов заявил о поступлении в подразделения ВСУ танков Challenger 2 на запорожском направлении, отметив при этом, что российские войска знают «как их надо жечь» и готовы к наступлению украинской армии.