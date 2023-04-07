Пушилин поздравил жителей ДНР с девятой годовщиной провозглашения республики Фото: REUTERS

Врио главы ДНР Денис Пушилин поздравил земляков с девятой годовщиной провозглашения Донецкой Народной Республики. Он поблагодарил их за вклад в это событие и назвал последующее возвращение в Россию долгожданным, а также главной целью.

Республика родилась на баррикадах противостояния лжи, беззаконию и агрессии преступного киевского режима, заявил Пушилин.

— В апреле 2014 года мы положили начало долгожданному возвращению домой, в Россию. Именно тогда мы ощутили всю мощь и непоколебимость нашего русского единства, мы поверили в себя и твердо обозначили свою волю, — написал врио главы региона в своем телеграм-канале.

Денис Пушилин добавил, что борьба с киевским режимом еще не окончена. Он поблагодарил всех жителей ДНР за решительные действия весной 2014 года.

— Ваши мужество, верность и самоотверженность были и остаются главным сокровищем Донбасса, залогом его свободы и счастливого будущего, — закончил свое поздравление Пушилин.

18 марта 2024 года праздновался День воссоединения Крыма с Россией. В этом году отмечали десятую годовщину этого события.