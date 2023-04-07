Почти половина россиян тратит по 3-4 часа на подготовку уроков с детьми Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Почти половина российских родителей (48%) тратят от 3 до 4 часов на подготовку уроков с детьми-школьниками. При этом, в 22% семей «домашку» решают эмоционально и напряженно.

40% родителей, стараются ежедневно помогать детям с выполнением уроков, а 33% подключаются, когда у школьника возникают вопросы. 14% родителей проверяют готовую работу, а 13% вовсе не касаются данного вопроса, оставляя все на совести ребенка.

Родите ли отмечают, что больше всего времени уходит на подготовку заданий по русскому языку и литературе (67%), математике (51%) и иностранному языку (45%).

Таковы результаты опроса, проведенного сервисом «Актион Образование», на которые ссылается "Газета.Ru".

Кстати, эксперты уверяют, что основная проблема в том, что родители берут на себя слишком много функций, заставляют детей делать что-то дополнительно и переписывать работу. А вот 60% учителей рассчитывают, что ученик будет делать ее сам, чтобы видеть, где проседают знания.

Кстати, у каждого десятого учителя домашнюю работу делает только половина класса.

Тем временем, все активнее звучат призывы отменить ЕГЭ. И даже находятся факты, подтверждающие принятие такого решения, но это фейк.

- Главное - дать возможность каждому школьнику вне зависимости от достатка родителей, вне зависимости от того, где он проживает, сдать объективный экзамен. Если кто-то предложит другую форму, которая гарантирует объективность, обеспечивает сдачу экзамена по месту проживания, мы рассмотрим предложения. Но пока их нет, - опроверг данные новости министр просвещения Сергей Кравцов в беседе с "Российской газетой".

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил о необходимости «все серьезно взвесить», обсуждая вопрос возможной отмены единого государственного экзамена в России.Многие россияне высказали мнение, что такая форма выпускных экзаменов не отражает реальный уровень знаний детей, пишет ФАН.

С 26 мая в России стартует основной период сдачи Единого государственного экзамена (ЕГЭ), пишет газета "Известия".

Тестирование в 2023 году проводится в три этапа: