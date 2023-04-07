S&P ухудшило долгосрочный суверенный рейтинг Украины Фото: REUTERS

Долгосрочный суверенный рейтинг Украины в иностранной валюте был ухудшен американским рейтинговым агентством S&P Global Ratings, которая приняла решения понизить рейтинг страны до уровня «CCC» с «CCC+». Об этом говорится на сайте организации.

Уточняется, что у рейтинга «негативный» прогноз, но краткосрочный рейтинг страны в иностранной валюте остается на уровне «C». Кроме того, на уровне «CCC+» и «C» остались долгосрочный и краткосрочный прогнозы в национальной валюте.

В агентстве отметили, что ранее страна заявила о сформированном на середину следующего года плане по реструктуризации внешнего долга, что, как полагают в S&P, будет вести к проблемам для Украине при обмене по внешним коммерческим обязательствам.

Напомним, в августе прошлого года, S&P решило повысить долгосрочный и краткосрочный суверенные кредитные рейтинги Украины в иностранной валюте с «SD/SD» до значений «CCC+/C», заявив, что страна уже закончила реструктуризацию проблемного долга.