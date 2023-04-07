Danone не будет производить в России бренды Activia, Alpro и Actimel

Сотрудницы во время производства кисломолочной продукции на молочном комбинате Danone в Чехове. Фото: Станислав Красильников/ТАСС

Французская компания по производству молочной продукции Danone хочет отказаться от использования своих торговых марок в России. Это касается брендов Actimel, Activia, Alpro и Danone, сообщают «Известия» со ссылкой на источник.

На данный момент в российской группе Danone изучаются различные варианты по релевантности международных брендов для локального рынка. Пока точных данных и подробностей о передачи части бизнеса нет.

Глава Streda Consulting Алексей Груздев сообщил, что в настоящее время компания проводит тест расширения линии под брендом «Простоквашино», куда входят йогурты, творожки, десерты под этим товарным знаком. Также может быть и такое, что компания использует созвучные глобальным брендам названия - «Активия» вместо «Активиа».

По словам Груздева, очень многое зависит от того, как новый владелец бизнеса отнесется к ребрендингу в маркетинге.

Напомним, в октябре прошлого года компания объявила о желании «передать контроль» над своим производством молочных продуктов в России. Но с тех пор никаких подробностей не было, а вся молочная продукция и детское питание от Danone выпускались и продавались, как и прежде.