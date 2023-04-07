Врач-терапевт Романенко назвала прерывистый сон предвестником серьезных болезней Фото: Евгения ГУСЕВА

Прерывистый сон может сигнализировать о развивающихся болезнях. Врач-терапевт Татьяна Романенко перечислила эти недуги – прерывистый сон может указывать на развитие инфекционных заболеваний, повышении артериального давления, нарушении сердечных ритмов или даже онкологических диагнозах.

Из-за бактериальных или вирусных раздражителей, повышается температура, и нарушается сон.

Сбои происходят при нарушении мозгового кровообращения, которое провоцируется повышенным артериальным давлением. Если нарушается кровоснабжения мозга, сон сбивается. Аналогичным образом организм реагирует на нарушение ритма и проводимости. А еще причиной прерывистого сна может стать климакс.

- Тяжелые органические заболевания головного мозга тоже могут вызывать прерывистость сна. Речь идет про опухоли, – заключила эксперт в беседе с Москвой 24.

Кстати, а вот между частым дневным сном и развитием деменции, а также болезни Альцгеймера есть прямая связь. Из-за того, что организм потерял способность четко определять, когда ему переходить в состояние сна, а когда бодрствовать, могут начаться проблемы, пишет РИАМО.

Ранее, Екатерина Демьяновская, кандидат медицинских наук, эксперт лаборатории «Гемотест», рассказала в беседе с RT, с чем связано возникновение бессонницы и что делать, чтобы чувствовать себя бодрым.