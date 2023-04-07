Володин предложил отрезать от доходов «негодяев», оскорбляющих Россию Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Спикер Государственной думы РФ Вячеслав Володин опубликовал в своем Telegram-канале опрос, предложив подписчикам высказать свое мнение о том, считают ли они нужным ввести запрет на получение доходов из российских источников «негодяям», которые «поливают грязью Россию».

«Негодяи, поливающие грязью Россию, получают доходы за счет наших граждан. Считаете ли вы необходимым запретить им получать деньги за рекламу, авторские права и т.д. из российских источников?» - спросил парламентарий.

Менее чем за час после публикации на пост ответил около 45 тысяч пользователей, большинство из которых (94%) высказываются за ограничения доход в отношении подобных граждан.

Напомним, днем ранее, 6 апреля, Володин заявил о том, что в России могут увеличить социальные налоговые вычеты (по НДФЛ) на приобретение медикаментов, лечение, а также образование.