Лидер «желтых жилетов» Валет спрогнозировал во Франции социальный взрыв из-за пенсионной реформы Фото: REUTERS

Ситуация с пенсионной реформой во Франции грозит социальным взрывом в ближайшие недели или даже дни, рассказал основатель политического ядра движения «желтых жилетов» Тьерри-Поль Валет РИА Новости.

Как отметил активист, проблема заключается в президенте Макроне, который продолжает продавливать реформу, несмотря на протесты.

— Эммануэль Макрон — президент, который всегда всех провоцирует. Он не сможет удержаться от того, чтобы не спровоцировать. Эммануэль Макрон продолжит продавливать эту реформу, несмотря на сложный социальный контекст. А злость людей будет только усиливаться. Протестное движение не заканчивается за пару недель, — заявил Валет.

С января 2023 года французы регулярно выходят на митинги против пенсионной реформы. Протестные акции собирают сотни тысяч участников. Они устраивают беспорядки. Главной целью протестующих стало не дать правительству провести реформу, которая предполагает повышение пенсионного возраста с 62 до 64 лет.