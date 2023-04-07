Курс юаня превысил 12 рублей впервые с 21 апреля 2022 года Фото: REUTERS

Курс рубля в пятницу, 7 апреля, ускорил свое снижение по отношению к доллару и евро, а также юаню. Китайская валюта в ходе торгов превысила 12 рублей, что произошло впервые с 21 апреля прошлого года. Об этом говорят данные торгов на Московской бирже.

По данным 09:00 мск, курс юаня вырос на 17 копеек, составив 11,97 рубля, а до этого он достигал 12,01 рубля, что является максимальным показателем почти за год.

Курс евро и доллара также растет. Европейская валюта прибавила 98 копеек, и выросла до 90,13 рубля, а американская валюта выросла на 97 копеек, поднявшись до 82,35 рубля.

Напомним, экономист оценил вероятность роста евро до 100 рублей. Как заявил экономист, генеральный директор аналитического агентства «БизнесДром» Павел Самиев, резкий рост курсов валют, который отмечается в последнее время, стал результатом действий крупных участников рынка, которые вышли с большим спросом на валюту. По его словам, высока вероятность, что в ближайшее время произойдет «откат и корректировка» курса иностранной валюты.