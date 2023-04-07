Популярность Владимира Путина в США достигла рекордно высокого уровня Фото: REUTERS

Популярность российского президента Владимира Путина в США достигла рекордных показателей с 2020 года. Результаты социологического опроса приводит Newsweek.

По данным, которые удалось получить международной аналитической интернет-компании YouGov, популярность российского лидера среди американцев по состоянию на первый квартал 2023 года составляет 21%.

При этом отмечается, что до этого она была на уровне порядка 15%, а после начала спецоперации начала расти.

Ранее издание American Thinker писало, что большая часть американцев хочет для своей страны такого лидера, как Владимир Путин. Обозреватели видят две причины роста популярности российского президента. Во-первых, американцы восхищаются лидерскими качествами Путина, который «заботится о своей стране и своем народе». Вторая причина заключается в кризисе доверия жителей США к действующему президенту Байдену.