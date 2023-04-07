ФСБ задержала агента украинских спецслужб в Херсонской области Фото: Алексей БУЛАТОВ

Федеральная служба безопасности (ФСБ) задержала украинского агента, а также его помощника за шпионаж в Херсонской области. Об этом в пятницу, 7 апреля, сообщила пресс-служба ФСБ.

«Задержаны агент украинских спецслужб и лицо, действовавшее по его заданию, осуществлявшие сбор сведений о местах дислокации и численности подразделений Вооруженных сил России на территории Херсонской области», - сказано в заявлении ведомства.

Как уточняется в сообщении, злоумышленники при помощи интернет-мессенджеров отправляли сотрудникам Службы безопасности Украины (СБУ) информацию о маршрутах перемещения российской армии, а также видах используемой военной техники, привязывая также координаты.

Отмечается, что позже СБУ отдавала полученные данные представителям Вооруженных сил Украины (ВСУ) для «корректировки артиллерийских и ракетно-бомбовых ударов по позициям» российских войск.

Напомним, в марте этого года ФСБ задержала жительницу Хабаровска за финансирование украинских войск.