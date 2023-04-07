Россия
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+11°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия7 апреля 2023 7:42

ФСБ задержала агента украинских спецслужб в Херсонской области

Данные отправляли через мессенджеры
Елизавета КУЗНЕЦОВА
ФСБ задержала агента украинских спецслужб в Херсонской области

ФСБ задержала агента украинских спецслужб в Херсонской области

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Федеральная служба безопасности (ФСБ) задержала украинского агента, а также его помощника за шпионаж в Херсонской области. Об этом в пятницу, 7 апреля, сообщила пресс-служба ФСБ.

«Задержаны агент украинских спецслужб и лицо, действовавшее по его заданию, осуществлявшие сбор сведений о местах дислокации и численности подразделений Вооруженных сил России на территории Херсонской области», - сказано в заявлении ведомства.

Как уточняется в сообщении, злоумышленники при помощи интернет-мессенджеров отправляли сотрудникам Службы безопасности Украины (СБУ) информацию о маршрутах перемещения российской армии, а также видах используемой военной техники, привязывая также координаты.

Отмечается, что позже СБУ отдавала полученные данные представителям Вооруженных сил Украины (ВСУ) для «корректировки артиллерийских и ракетно-бомбовых ударов по позициям» российских войск.

Напомним, в марте этого года ФСБ задержала жительницу Хабаровска за финансирование украинских войск.