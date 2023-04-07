Папа Франциск призвал к двухнедельному перемирию на Украине во время Пасхи

Папа Римский Франциск призвал к двухнедельному перемирию на украинской территории во время Пасхи у православных и католиков в период с 9 по 22 апреля 2023 года. Фото: REUTERS

Папа Римский Франциск призвал к двухнедельному перемирию на украинской территории во время Пасхи у православных и католиков в период с 9 по 22 апреля 2023 года. Об этом заявил председатель Всемирного союза староверов (ВСС) Леонид Севастьянов, который поддерживает переписку с понтификом.

«Папа Франциск предлагает, чтобы на время Пасхи в течение двух недель были прекращены любые военные действия на Украине, и просит об этом сообщить. Это такой символ объединяющий - что одна Пасха идет за другой», - приводит РИА Новости слова председатель ВСС, который напомнил, что католики отмечают пасху на следующей неделе, а православные - через неделю.

Напомним, 29 марта текущего года Севастьянов заявил о желании папы Римского стать посредником в переговорах между Украинской православной церковью (УПЦ), а также раскольнической Православной церковью Украины (ПЦУ) для того, чтобы достичь согласия в вопросе изгнания из Киево-Печерской лавры монахов УПЦ.