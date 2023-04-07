Блинкен ожидает, что контрнаступление Украины начнется в ближайшие недели Фото: REUTERS

Государственный секретарь США Энтони Блинкен назвал главной целью украинских партнеров вернуть Украине территории, отметив, что это будет сделано при помощи контрнаступления, которое должно начаться в ближайшие недели.

«Первая цель партнеров Киева - сделать все возможное, чтобы помочь Украине вернуть территории, в том числе путем контрнаступления, которое ожидается в ближайшие недели», - заявил госсекретарь США в интервью медиагруппе Funke.

Блинкен отметил, что Вашингтон поддержит соответствующие действия Киева. «Украина - демократия. Президент Владимир Зеленский несет ответственность за руководство страной, но он должен прислушиваться к воле украинцев», - добавил он.

По его словам, решение по вопросу наступления на Крым должна принимать именно Украина.

Напомним, 1 апреля этого года министр внутренних дел Украины Игорь Клименко заявил о создании восьми бригад «Гвардии наступления» для попытки наступления на Крым и Донбасс. Тем временем польский генерал заявил, что у украинских войск никогда не хватит сил для попытки наступления на эти территории.