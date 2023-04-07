Во Франции заявили о недовольстве политикой Макрона в отношении Украины Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Лидер политического ядра движения «желтых жилетов» во Франции - ассоциации «Граждане в желтых жилетах» Тьерри-Поль Валет сказал, что сегодня французские граждане выражают все большее недовольство не только пенсионной реформой, но и действиями самого президента Франции Эммануэля Макрона.

Как заявил активист, французы выражают недовольство политикой Макрона, а также позицией в отношении к Киеву. По словам Валета, ситуация усугубляется тем, что заметно на примере протестов в отношении пенсионной реформы.

«И мы видим, что требования и недовольство не ограничиваются уже одной реформой пенсий, но затрагивают в целом политику Макрона … И мы видим также, что люди больше не приемлют позицию, которую заняла Франция по украинскому конфликту», - приводит РИА Новости слова активиста, который отметил, что данная ситуация сложилась не только во Франции, но и в других странах Европы.

Накануне французский политик, лидер движения «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что Макрон не понимает, что к нему относятся несерьезно, в то время как его «унижают абсолютно везде».