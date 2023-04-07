Продюсер Пригожин отказался от госпитализации после того, как ему стало плохо на съемочной площадке

Продюсер Пригожин отказался от госпитализации после того, как у него поднялось давление на съемочной площадке Фото: Борис КУДРЯВОВ

Российский музыкальный продюсер Иосиф Пригожин, у которого накануне резко поднялось давление на съемочной площадке телевизионного шоу «Звезды сошлись», отказался от госпитализации. Об этом в пятницу, 7 апреля, сообщил его ассистент Станислав Калинкин.

«Он стабилизировался и от госпитализации отказался. Он не в больнице … У него давление поднялось», - приводит ТАСС заявление ассистента продюсера, комментируя произошедшее накануне на съемочной площадке с Иосифом Пригожиным.

Напомним, ранее соведущая Лера Кудрявцева сообщила «Известиям» о том, что на съемочную площадку телевизионного шоу «Звезды сошлись» была вызвана скорая помощь для Иосифа Пригожина. Как уточнила тогда артистка, во время подготовки к съемкам телешоу у продюсера резко поднялось давление, а рано утром у него было ощущение онемения в лице.